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17:58 (мск), источник: Новый Калининград

Главный врач Пионерской больницы уволился после визита Алиханова

Главный врач Пионерской городской больницы Виктор Анохин в прошлую пятницу уволился по собственному желанию после визита врио губернатора области Антона Алиханова и врио министра здравоохранения Александра Кравченко. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал сам Анохин.

Источник: Новый Калининград

По его словам, в прошлый вторник медицинское учреждение с рабочим визитом посетил Алиханов и Кравченко.

«Министр очень хорошо отозвался о нашей больнице. Но на следующий день, утром, позвонили спросили, почему я позволил губернатору отклониться от маршрута, зачем просили оборудование и так далее. Я должен был провести только по новому зданию по всей видимости и надо было потом вывести губернатора, чтобы он сразу уехал. А он сюда подошел, прошел старое здание. А когда поднялся на второй этаж, терапию посмотрел, подошел заведующий хирургическим отделением и сказал, что крайне необходим рентген-аппарат, потому что он списанный. А потом министр позвонил и стал разговаривать со мной в таком тоне, что я не управляю коллективом», — сказал он.

По словам Анохина, губернатор пообещал решить вопрос с рентген-аппаратом в феврале этого года. «Можно поговорить с любым человеком в коллективе и каждый скажет и охарактеризует меня как раз с положительной стороны. В больнице все было нормально. Не надо было просто поднимать вопрос по приобретению рентгеновского аппарата. Это очень неудобный вопрос», — сказал Анохин.

Анохин добавил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию в среду, а уже в пятницу главный врач был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что в областном минздраве пообещали предоставить комментарий позже.

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