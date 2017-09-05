Главный врач Пионерской больницы уволился после визита Алиханова

«Министр очень хорошо отозвался о нашей больнице. Но на следующий день, утром, позвонили спросили, почему я позволил губернатору отклониться от маршрута, зачем просили оборудование и так далее. Я должен был провести только по новому зданию по всей видимости и надо было потом вывести губернатора, чтобы он сразу уехал. А он сюда подошел, прошел старое здание. А когда поднялся на второй этаж, терапию посмотрел, подошел заведующий хирургическим отделением и сказал, что крайне необходим рентген-аппарат, потому что он списанный. А потом министр позвонил и стал разговаривать со мной в таком тоне, что я не управляю коллективом», — сказал он.