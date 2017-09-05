Удальцов объявил о возрождении «Левого фронта» и получил вызов на допрос в СК

Ранее 5 сентября Удальцов в Twitter объявил о начале нового этапа работы «Левого фронта» — леворадикальной организации, объединяющей сторонников социалистического развития в России. «Скоро узнаете подробности, будет интересно», — написал оппозиционер. По ссылке, которую он прикрепил к публикации, сообщается, что обновленный «Левый фронт» будет представлен 25 октября.