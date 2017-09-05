Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
18:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Удальцов объявил о возрождении «Левого фронта» и получил вызов на допрос в СК

Оппозиционер Сергей Удальцов, отбывший срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, вызван на допрос в Следственный комитет.

Источник: Reuters

Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Какие-либо детали она не уточнила.

Ранее 5 сентября Удальцов в Twitter объявил о начале нового этапа работы «Левого фронта» — леворадикальной организации, объединяющей сторонников социалистического развития в России. «Скоро узнаете подробности, будет интересно», — написал оппозиционер. По ссылке, которую он прикрепил к публикации, сообщается, что обновленный «Левый фронт» будет представлен 25 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
Стоимость золота приблизилась к максимуму за год
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь