Молдавские социалисты: надо быть готовыми к масштабным протестам

Источник: Sputnik.md

«Партия социалистов всецело поддерживает курс президента Игоря Додона на возобновление стратегического партнерства с Российской Федерацией, взаимовыгодные отношения с Западом, укрепление государственности, улучшение социально-экономической ситуации в стране», — сказано в сообщении ПСРМ.

Политисполком считает, что недопустимы попытки блокирования действий всенародно избранного главы республики в этих направлениях развития страны.

В ПСРМ также отметили, что все сторонники государственности Молдовы должны объединить усилия для противодействия нынешней власти.

Ранее Додон заявлял, что в резолюции митингов, запланированных на 24 сентября, в день, когда должен был состояться консультативный референдум, будет сказано о подготовке к созыву Великого национального собрания в Кишиневе до конца 2017 года.

«Политисполком ПСРМ заявляет, что партия остается верной позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об ассоциации с ЕС. Мы будем настаивать и добиваться этого. Это наша политическая задача и обязательство перед избирателями», — добавили в ПСРМ.