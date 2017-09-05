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20:37 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские социалисты: надо быть готовыми к масштабным протестам

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Политический исполком Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) считает, что гражданам страны нужно быть готовыми к полномасштабным протестным акциям, в том числе и к созыву Великого национального собрания, о вероятности которого ранее заявлял президент Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

«Партия социалистов всецело поддерживает курс президента Игоря Додона на возобновление стратегического партнерства с Российской Федерацией, взаимовыгодные отношения с Западом, укрепление государственности, улучшение социально-экономической ситуации в стране», — сказано в сообщении ПСРМ.

Политисполком считает, что недопустимы попытки блокирования действий всенародно избранного главы республики в этих направлениях развития страны.

В ПСРМ также отметили, что все сторонники государственности Молдовы должны объединить усилия для противодействия нынешней власти.

Ранее Додон заявлял, что в резолюции митингов, запланированных на 24 сентября, в день, когда должен был состояться консультативный референдум, будет сказано о подготовке к созыву Великого национального собрания в Кишиневе до конца 2017 года.

«Политисполком ПСРМ заявляет, что партия остается верной позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об ассоциации с ЕС. Мы будем настаивать и добиваться этого. Это наша политическая задача и обязательство перед избирателями», — добавили в ПСРМ.

Исполком отметил, что на данный момент евразийская интеграция — это единственно выгодное для социально-экономического развития Молдовы решение. В Политисполкоме ПСРМ считают, что все, кто причастен к экономическому коллапсу страны, к попыткам дестабилизации, должны ответить по всей строгости закона и понести самое суровое наказание.

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