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08:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор инициировал антикоррупционную проверку главы администрации района под Воронежем

Губернатор Алексей Гордеев поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства провести антикоррупционную проверку в отношении главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова.

Источник: РИА "Воронеж"

Соответствующее распоряжение губернатор подписал во вторник, 5 сентября, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. Проверку назначили после дела в отношении дочери Чернышова — Любови Овчинниковой.

По официальной информации, проверку начали из-за того, что глава районной администрации нарушил закон о предоставлении данных о доходах. Кроме того, поводом для проверки стало дело в отношении дочери Чернышова — Любови Овчинниковой.

Женщина стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с землей (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях с землей инвалидов несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики предполагают, что наделов земли могло быть гораздо больше — до 100 участков.

По информации источника РИА «Воронеж», сообщники находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Ленинский райсуд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО, хотя за нее предлагали залог в 1 млн рублей. Такое решение суд принял в в понедельник, 21 августа.

Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.

Если вину Овчинниковой докажут, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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