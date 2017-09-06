Николай Меркушкин принял участие в обсуждении новой модели развития Самарского университета в рамках программы «5−100»

Источник: РИА "Новости"

Поиск новой траектории развития Самарского университета, которая необходима для укрепления и продвижения позиций вуза как на российском, так и на международном уровне, ведется с привлечением специалистов Московской школы управления «Сколково».

Сессию курирует научный руководитель МШУ, заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (программа «5−100») Андрей Волков.



Первая стратегическая сессия прошла 24—26 июня . К работе второй привлечены 67 человек — проректоры, руководители институтов, деканы факультетов, а также административно-управленческие, научно-педагогические работники и аспиранты.

По итогам сессионной программы (третья завершающая пройдет в конце ноября-начале декабря) будет определена целевая модель Самарского университета на ближайшие 10−15 лет и разработаны мероприятия по ее реализации. Скорректированная с учетом результатов стратегических сессий «дорожная карта» будет представлена Совету «5−100».

Работа предстоит серьезная, не скрывает Андрей Волков. «Сам факт того, что университет находится в программе “5−100” — большое достижение. В стране 650 вузов, и всего 21 входит в эту элитную группу. Среди 21 вуза, включенных в “5−100” — высочайшая конкуренция. Соревноваться с МИФИ, МФТИ, Высшей школой экономики, Новосибирским университетом очень трудно. Самарскому университету предстоит предпринять крайне нетривиальные действия, переосмысливая свою модель — образовательную, исследовательскую, инновационную конструкции, чтобы быть конкурентоспособными в этой группе».

Николай Меркушкин подчеркнул, что Самарский университет, как вуз будущего, должен стать драйвером регионального развития и влиять практически на все аспекты жизни — на образование, науку, реальный сектор экономики.

Он подчеркнул, что ведущие вузы страны, входящие в «5−100» сделали колоссальные шаги вперед по сравнению с другими университетами, и основная задача этих стратегических сессий — поддержать заданный темп и по возможности ускорить движение.

В рамках второй сессии были рассмотрены аспекты и мировые тренды инженерного образования, говорили участники дискуссии о естественно-научном образовании и инновационном пути развития. Отдельным блоком обсудили региональную ответственность вуза. В частности, было озвучено, что одна из главных миссий университета — формирование новой элиты общества — производственной, инновационной, управленческой, кадровой.

В ходе стратегической сессии Николай Меркушкин подчеркнул, что Самарский университет, как вуз будущего, должен стать драйвером регионального развития и влиять практически на все аспекты жизни — на образование, науку, реальный сектор экономики, в университете должен формироваться кадровый, интеллектуальный потенциал региона.

По мнению участников дискуссии, для выполнения этой задачи необходимо привлекать в вуз талантливую молодежь, в том числе из других регионов и из-за рубежа, а также создавать комфортные условия, чтобы студенты могли себя реализовать. Не менее важно и привлечение к учебному процессу ведущих представителей науки.

Как отметил Николай Меркушкин, обязательным критерием при этом должно стать не только количество привлеченных студентов, важно делать все, чтобы уменьшить отток талантливых абитуриентов из региона. Он отметил, что начиная с 2012 года, эту тенденцию уже удалось переломить — число абитуриентов, покинувших регион и выбравших вузы в других регионах, сократилось в 2,5 раза, а число поступающих извне — вдвое выросло.

«Для нас исключительно важно этот тренд поддерживать, в том числе с помощью специальных программ», — сказал Николай Меркушкин.

Губернатора поддержал Андрей Волков. Он отметил: способность привлекать в вуз талантливую молодежь — один из главных критериев региональной ответственности вуза.

«Мы вошли в совершенно новую эпоху в сфере университетского образования, — подчеркнул научный руководитель МШУ “Сколково”. — Очень высокая конкуренция за студентов — это сейчас мировой тренд. Еще один важный вопрос — конкуренция за тех, кто может преподавать, добывать новые знания, исследовать и превращать это в технологии. За эти группы людей конкуренция растет сверхбыстро», — констатировал заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности.

В ходе обсуждения разгорелась дискуссия о том, в каком возрасте талантливая молодежь должна попадать в поле зрения ведущих вузов. В итоге пришли к выводу, что эта работа должна вестись со средних классов школы.

«Нужно как можно раньше начинать работать с перспективными подростками. Это ключевой вопрос», — констатировал Николай Меркушкин и рекомендовал этому направление уделить особое внимание при разработке модели развития вуза.

Что касается конкурентных преимуществ Самарского университета, то Андрей Волков уже в комментариях СМИ отметил, что точкой роста для сохранения позиций вуза в программе «5−100» должна оставаться аэрокосмическая тематика.

«Такой компетенции не имеет ни один российский вуз, — говорит эксперт. — Хочу отметить, что эта компетенция не национальная, а мировая. Тематика интересна США, Европе, Азии. Сохранить этот уровень международности для Самарского университета крайне важно».

В целом, вторая стратегическая сессия прошла конструктивно. Кураторы проекта нередко оппонировали спикерам, задавали вопросы, делали замечания. По словам Андрея Волкова, это необходимо для того, чтобы руководители и сотрудники вуза мыслили более широко.

«Я считаю, что университету необходимо многое переосмыслить. Вуз пока рассчитывает на традиционную почву, но так конкуренцию не выиграешь», — резюмировал член Совета программы «5−100».

Очень полезной для вуза назвал вторую стратегическую сессию глава региона. По мнению Николая Меркушкина, сессионные дискуссии окажут положительное влияние на работу по созданию среднесрочной концепции развития университета.

«В итоге мы сможем выработать гибкую модель, которая позволит университету стать центром притяжения. Вуз должен тянуть за собой регион, другие российские вузы и иметь значение для страны. Самарский университет должен стать базовой точкой, к которой все прислушиваются», — сказал глава региона.

По словам губернатора, для этого недостаточно изучить и скопировать чужой опыт, нужно мыслить креативно и глобально.