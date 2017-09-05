Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Киев переименует АТО — антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе — в операцию по обороне Украины.
Киев переименует АТО — антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе — в операцию по обороне Украины.
Об этом заявил заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак во вторник, 5 сентября, в интервью «Радио Свобода».
Он также отметил, что термин «война» использоваться в документах не будет.
В июне стало известно, что в Киеве рассматривается законопроект об изменении правового статуса боевых действий на
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.