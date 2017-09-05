Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины

Источник: AP 2017

Об этом заявил заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак во вторник, 5 сентября, в интервью «Радио Свобода».

Он также отметил, что термин «война» использоваться в документах не будет.

В июне стало известно, что в Киеве рассматривается законопроект об изменении правового статуса боевых действий на юго-востоке Украины и возвращении контроля над регионом. Ранее в том же месяце сообщалось о намерении администрации президента Украины Петра Порошенко ввести в регионе вместо режима АТО военное положение.