Японская металлургическая компания «Дайдо Металл Коге» расширит свое производство в Нижегородской области

По словам главы региона, взаимодействие с Японией является одним из приоритетных направлений внешней экономики Нижегородской области. Между компанией «Дайдо Металл Коге» и областью уже сложились деловые отношения и теперь компания намерена расширять свое производство.

«Мы видим, как развивается автомобильная промышленность в Нижегородской области, и готовы сделать свой вклад в ее развитие. Наш завод построен в регионе 10 лет назад, и пока мы не планируем открывать новых производств. Будем расширять и совершенствовать имеющуюся площадку. Мы считаем, что в России в дальнейшем увеличатся продажи легковых автомобилей и автобусов, поэтому в соответствии с ростом рынка мы, конечно, постараемся производить больше нашей продукции», — отметил председатель Сейго Хандзи.