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09:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Японская металлургическая компания «Дайдо Металл Коге» расширит свое производство в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, об этом стало известно в ходе встречи Валерия Шанцева с председателем совета директоров компании Сейго Хандзи.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, взаимодействие с Японией является одним из приоритетных направлений внешней экономики Нижегородской области. Между компанией «Дайдо Металл Коге» и областью уже сложились деловые отношения и теперь компания намерена расширять свое производство.

«Мы видим, как развивается автомобильная промышленность в Нижегородской области, и готовы сделать свой вклад в ее развитие. Наш завод построен в регионе 10 лет назад, и пока мы не планируем открывать новых производств. Будем расширять и совершенствовать имеющуюся площадку. Мы считаем, что в России в дальнейшем увеличатся продажи легковых автомобилей и автобусов, поэтому в соответствии с ростом рынка мы, конечно, постараемся производить больше нашей продукции», — отметил председатель Сейго Хандзи.

Как сообщалось ранее, внешнеторговый оборот Нижегородской области за I полугодие 2017 года вырос на 57% и составил $3 млрд.

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