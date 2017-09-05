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19:27 (мск), источник: Nur.kz

Красота первой леди Узбекистана вновь приковала внимание СМИ

В Кыргызстан 5 сентября с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его сопровождает супруга Зироатхон Хошимова.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Красота первой леди Узбекистана снова заставляет обращать на нее внимание всех СМИ, сообщает портал CA-NEWS.

С целью удовлетворения людского любопытства сайт «Дуне узбеклари», выпускаемый узбеками-эмигрантами в Канаде, опубликовал некоторые сведения о супруге президента Узбекистана Зироатхон Хошимовой. Отмечается, что сама первая леди Узбекистана, будучи скромным и стеснительным человеком по своей природе, сведений о себе и семье не дает.

Хошимова Зироатхон (Ойхон) Махмудовна — уроженка города Коканд в Ферганской области. В институте ирригации и механизации сельского хозяйства Ойхон училась с отличием, где и познакомилась с будущим мужем. Шавкат Мирзиеев тогда был секретарем комитета комсомола института.

Как отмечает издание, в институте их с завистью называли самой симпатичной и интеллектуально подкованной парой и, конечно же, желали ей счастья. Однако на этом пути паре пришлось преодолевать гигантские препятствия: родители, особенно бабушки и дедушки Ойхон? противились браку с Шавкатом Миромоновичем.

Родители Ойхон — Махмуджон ака, авторитарный отец и образцовый семьянин, мать Раънохон опа с огромной выдержкой — были глубоко набожными и требовательными людьми: воспитали детей в строгости и воздержанности в духе исламских ценностей.

Махмуджон ака возглавлял тогда Отдел рабочего снабжения (ОРС) Среднеазиатской железной дороги в Коканде, включая «Дорресторан», подвижные вагоны-рестораны — весьма рентабельные и выгодные для должностного лица в советские времена.

ОРС имел собственную базу со складскими помещениями, главное — фондировался из Центра: получал дефицитные промышленные и продовольственные товары непосредственно из Госснаба СССР. Была такая всесоюзная снабженческая организация-монополист.

Благами ОРС пользовались многие. Молодоженам из семей работников ОРС и «Дорресторана» разрешалось приобретать на свадьбу и по праздникам дефицитные товары в спецмагазине. По конфиденциальным сведениям, Махмуджон ака, кроме изложенного, имел 10 собственных вагонов-рефрижераторов и мог использовать в интересах своего бизнеса еще арендованные вагоны-рефрижераторы. Поставляя дары природы из Узбекистана в регионы России, и завозя обратно ширпотреб, дефицитную мебель и т.п., находчивый предприниматель по советским меркам скопил солидный капитал — слыл одним из богатейших людей Ферганской долины.

Ойхон Махмудовна достаточно коммуникабельна: общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей; проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.

Но с учетом высокого статуса мужа и по прагматическим соображениям (Ислам Каримов мог жестко расправиться с любым чиновником, претендующим на публичность, известность), Ойхон Махмудовна старалась быть рациональной во всем: во избежание неприятностей для семьи, она не выделялась среди знакомых и коллег, сторонилась частых встреч с подругами, даже с родственниками, не мелькала в общественном пространстве, отмечает издание.

У Шавката Мирзиеева и Зироатхон Хошимовой трое детей. Две старшие дочери — Шахноза (Мирзиеева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон — о котором ничего не известно.

Первая и пока единственная фотография семьи президента Узбекистана была сделана 4 декабря 2016 года на избирательном участке в ходе выборов президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с супругой Зироатхон Хошимовай, также как и лидеры Казахстана, России, Беларуси, Турции и других стран, находится с визитом в Китае по приглашению председателя страны Си Цзиньпина. Президентская чета прилетела в Пекин 11 мая и ряд СМИ обратили внимание на красоту первой леди Узбекистана.

Напомним, что в Кыргызстан 5 сентября с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его сопровождает супруга Зироатхон Хошимова.

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