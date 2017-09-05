Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс

Источник: AP 2017

«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности (ООН Текеде Алему) и генеральному секретарю ООН (Антониу Гутеррешу)», — рассказал он. Постпред выразил надежду на то, что документ в ближайшее время будет распространен среди членов СБ.

Небензя добавил, что проект будет изучен экспертами стран-членов Совбеза. Он также отметил, что основное обсуждение начнется на следующей неделе.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил МИД страны внести резолюцию в СБ ООН. Как отмечалось, миротворцы в Донбассе позволили бы обеспечивать безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве заявили, что это поможет восстановить мир в регионе, однако выступили против присутствия российских сил в составе ооновских сил.

Министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль, в свою очередь, счел введение миротворческого контингента потенциальным шагом к отмене антироссийских санкций.

23 августа президент Украины Петр Порошенко обещал в сентябре представить на Генассамблее ООН идею размещения миротворцев в Донбасс.