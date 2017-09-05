CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании

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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы в ноябре прошлого года Дональду Трампу, в своей новой книге подвергла критике своего соперника в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на пост президента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Как сообщила во вторник телекомпания CNN, Клинтон утверждает, что выпады Сандерса в ее адрес в ходе предвыборной кампании «нанесли долгосрочный ущерб» ее шансам добиться победы.

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«На протяжении всего периода первичных выборов каждый раз, когда я пыталась дать ответ на выпады Берни, мне советовали проявлять сдержанность, — говорится в отрывке, приведенном во вторник телекомпанией CNN. — Президент Обама призывал меня сжать зубы и избегать Берни, как только возможно. Я чувствовала себя как в оковах».

Книга воспоминаний Клинтон «Что произошло?» (What Happened) будет выпущена 12 сентября издательством Simon and Schuster и станет ее третьей подобной работой. В первой книге «Живая история» (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга «Трудный выбор» (2014) повествует о событиях 2007−2013 годов: соперничестве с Бараком Обамой за президентство и службе в его администрации в качестве главы внешнеполитического ведомства.