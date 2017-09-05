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22:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Der Spiegel.

Источник: Reuters

Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.

Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.

В ноябре 2014 года участники акции протеста в Праге в попытке забросать яйцами и помидорами президента Чехии Милоша Земана попали в его немецкого коллегу Йоахима Гаука. Тогда политиков не спасла даже «вооруженная» зонтиками охрана.

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