Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге

Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.