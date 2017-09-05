Госдепартамент: США надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России
В Вашингтоне также уверены в законности своего решения закрыть генеральное консульство РФ в
В Вашингтоне также уверены в законности своего решения закрыть генеральное консульство РФ в
ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России. Об этом журналистам во вторник заявил представитель Госдепартамента.
Как мы заявили на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги.
Тем не менее, продолжил он, в Госдепартаменте «уверены в законности тех действий», о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в
«Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в
В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в