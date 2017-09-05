Госдепартамент: США надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России. Об этом журналистам во вторник заявил представитель Госдепартамента.

Как мы заявили на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги.

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Тем не менее, продолжил он, в Госдепартаменте «уверены в законности тех действий», о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. «Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны», — напомнил представитель внешнеполитического ведомства. Ранее аналогичную позицию ТАСС изложил Белый дом.

«Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов», — резюмировал он.