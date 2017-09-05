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5 сентября, источник: ТАСС

Госдепартамент: США надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России

В Вашингтоне также уверены в законности своего решения закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются избежать дальнейших ответных мер со стороны России. Об этом журналистам во вторник заявил представитель Госдепартамента.

Как мы заявили на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги.
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Тем не менее, продолжил он, в Госдепартаменте «уверены в законности тех действий», о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско,торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. «Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны», — напомнил представитель внешнеполитического ведомства. Ранее аналогичную позицию ТАСС изложил Белый дом.

«Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов», — резюмировал он.

В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России. Выступая ранее в китайском Сямэне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, президент России Владимир Путин сообщил о намерении дать Министерству иностранных дел поручение обратиться в суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — сказал президент.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
)) Амба ((
Надейся и жди, все жизнь впереди.
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