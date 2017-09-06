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04:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Минэнерго задумало запретить 50-ваттные лампочки

Минэнерго России проработает вопрос о запрете производства и продажи ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Об этом рассказал замминистра Антон Инюцын, передает РИА Новости.

Источник: Reuters
Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт.
Антон Инюцын
Замминистра энергетики России

Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.

По словам чиновника, за последние пять лет доля светодиодных ламп выросла с двух до 28 процентов рынка, а стоимость энергосберегающих ламп снизилась. При этом необходимо продолжать создавать условия, чтобы эти лампы стоили полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов.

Инюцын посетовал на то, что в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления.

Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Эдуард Иванов
Светодиодные лампы-это конечно хорошо.... Если ровненько-220 вольт и никаких скачков. А у меня в деревне что бы было ровненько надо покупать стабилизатор. И...
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