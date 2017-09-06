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04:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владимир Миклушевский: Не сомневаюсь, что ВЭФ-2017 пройдет успешно

Губернатор Приморья оценил подготовку к Восточному экономическому форуму на пресс-конференции, проходившей 5 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 сентября, PrimaMedia

Накануне старта третьего Восточного экономического форума губернатор Приморского края Владимир Миклушевский ответил на вопросы представителей зарубежных, федеральных и региональных СМИ. Журналистов интересовало многое, прежде всего, как проходила подготовка к ВЭФ-2017, сообщает ИА PrimaMedia.

По сравнению с первым Восточным экономическим форумом, проходившим во Владивостоке в 2015 году, программа мероприятия стала значительно шире и разнообразней, согласился с представителями СМИ Владимир Миклушевский. Например, в этом году организованы интерактивные площадки, которые позволят наблюдать участникам форума запуск нескольких заводов в различных субъектах ДФО. Вновь поражает разнообразием дизайнерских решений и оригинальностью экспозиций павильоны «Улицы Дальнего Востока» на набережной ДВФУ.

Насколько трудно было на этот раз готовиться к форуму, сколько времени на это ушло, поинтересовались журналисты у губернатора Приморья.

— Во-первых, хочу сказать, что работал большой и дружный коллектив. Прежде всего, наши коллеги из федеральных структур. Уровень форума — федеральный, и организационный комитет возглавлял Юрий Петрович Трутнев, — сказал Владимир Миклушевский. — Что касается меня, то я возглавлял оперативный штаб. Мы использовали схему подготовки к саммиту АТЭС. Она прекрасно зарекомендовала себя в 2012 году, великолепно сработала и сейчас.

— С такими людьми приятно работать, — отметил Владимир Миклушевский. — Я не хочу сказать, что не было трудностей технического характера. Но в ходе подготовки они успешно решались. Вообще подготовка подобных мероприятий — хлопотный процесс. Однако многие моменты отработаны настолько, что даже не требуют новых решений. Другое дело — содержательная часть форума. Она не должна быть стандартной, шаблонной. Она должна с каждым разом улучшаться. И вы видите, что так, на самом деле, и происходит. Форум год от года становится лучше и интересней. Увеличивается количество участников. Люди хотят сюда ехать. И какой-то определенный элемент соревновательности с Петербургским международным экономическим форумом уже существует. И это позитивный тренд. Я не сомневаюсь, что форум пройдет успешно.

Отвечая на вопрос об участии японского бизнеса в развитии экономики Приморского края и о его дальнейших перспективах, Владимир Миклушевский сказал, что очень высоко оценивает это участие. На сегодняшний день японские инвестиции занимают первое место среди зарубежных инвестиций.

— И есть проекты, которыми можно гордиться. Это проекты в области лесопереработки. Я был приятно удивлен, когда впервые посетил совместное предприятие в Тернейском районе. Это самое современное автоматизированное производство. Это то, что нам надо в Приморье, — подчеркнул губернатор. — Понятно, что если при недостатке населения мы хотим повысить валовой региональный продукт, то нам нужны современные высокотехнологичные производства.

Ярким примером успешного сотрудничества в области автомобилестроения является совместное с концерном Mazda производство на заводе «Соллерс» во Владивостоке. В ближайшее время здесь начнется реализация проекта по созданию предприятия по сбору двигателей. Проект экспортно ориентированный — Mazda собирается использовать двигатели, произведенные во Владивостоке, — на своих площадках в других странах мира.

— Это не может не радовать, — заметил Владимир Миклушевский. — Заход на иностранные рынки для Приморья сложен, тем не менее, работа с нашими японскими партнерами, равно как с китайскими и корейскими, в этом направлении ведется.

Инициатива была озвучена на ВЭФ-2016, в соответствие с ней был разработан план, включающий восемь пунктов. Создана рабочая группа, которую возглавляют заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. В настоящий момент обсуждается разработка мастер-плана развития агломерации.

Отвечая на вопрос о перспективах участия Приморья в большой проекте Нового шелкового пути, Владимир Миклушевский напомнил про два транспортных коридора — «Приморье-1» и «Приморье-2», которые, по сути, являются продолжением Шелкового пути и дают возможность осуществлять транзит китайских грузов к морским портам Приморья, а также транзит любых грузов через «Приморье-1» и «Приморье-2» из Китай в Европу и из Европы в Китай.

— Участие китайской стороны в развитии этих транспортных коридоров поднято на высший государственный уровень. На уровне председателей правительств этот вопрос уже обсуждался, — напомнил губернатор.

Транспортные коридоры уже существуют — грузы доставляются к морским портам от границы с Китаем, но необходима их модернизация с целью увеличения пропускной способности.

В ходе пресс-конференции Владимир Миклушевский коснулся многих вопросов, волнующих журналистов Приморья. Губернатор подробно рассказал о том, что уже делается для того, чтобы решить экологические проблемы в портах Находки. Остановился на перспективах благоустройства набережных Амурского залива. Рассказал об участии Приморского края в реализации законов о территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток, о новых проектах в области энергетики.

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