«Почта России» и правительство Хабаровского края договорились о расширении сотрудничества

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Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia

В рамках третьего Восточного экономического форума состоялась встреча генерального директора «Почты России» Николая Подгузова и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, основное внимание уделив проектам развития почтовой логистики и модернизации сети почтовой связи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

По словам Вячеслава Шпорта, проекты «Почты России», направленные на улучшение транспортной доступности региона, являются приоритетными для Хабаровского края. В декабре 2016 года два почтовых грузовых самолета ТУ-204С начали полеты внутри страны, в том числе в города Дальнего Востока.

«Хабаровский край неразрывно связан с авиацией, даже символом наших производителей выбран самолет. Поэтому базирование авиалайнеров “Почты России” в аэропорту Хабаровска весьма символично. Правительство Хабаровского края готово оказывать содействие в вопросах дальнейшего развития этого проекта. Например, следующим шагом может стать расширение парка самолетов за счет малой авиации для доставки почтовых грузов в северные районы края», — отметил губернатор края.

По словам Николая Подгузова, развитие авиационного направления актуально и необходимо. После решения вопросов магистральной логистики «Почта России» планирует рассмотреть возможность создания собственного парка малой авиации.

Он также отметил, что другим важным направлением развития почтовой связи в Хабаровском крае является модернизация сети отделений. Так, в мае 2017 года в Хабаровске открылось первое на Дальнем Востоке отделение нового формата обслуживания. До конца года открытие таких филиалов запланировано еще в нескольких населенных пунктах края.

«Почта России ведет планомерную работу по повышению качества обслуживания клиентов, открывая новые отделения и модернизируя работу действующих объектов. Принимая во внимание социальную значимость услуг почты, особенно в сельских территориях, актуальной остаётся задача сохранения сети отделений. Вместе с тем, предприятию необходима поддержка органов власти не только в сохранении, но и в расширении сети почтовых отделений, создании инфраструктуры шаговой доступности в первую очередь в новых микрорайонах городов», — отметил генеральный директор «Почты России».

Губернатор подчеркнул, что Правительство Хабаровского края окажет всестороннюю поддержку в решении этих вопросов.