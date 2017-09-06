Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 5 сентября, глава МИД Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря Рекса Тиллерсона на возможность судебного разбирательства
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 5 сентября, глава МИД Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря Рекса Тиллерсона на возможность судебного разбирательства
Основными вопросами в ходе беседы Лаврова и Тиллерсона стала ситуация вокруг Корейского полуострова и действия американских властей в отношении российской дипломатической собственности. Российский министр в разговоре с американским коллегой заявил, что «захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением
О том, что МИД получил распоряжение обратиться в суд
Российское генконсульство в
Осмотр помещений при участии российских дипломатов сотрудники Госдепа провели 2 сентября. В американском внешнеполитическом ведомстве отказались признать этот инцидент обыском. Как пояснили в Госдепе, это был «обход» помещений перед их переходом под контроль американской стороны. При этом представитель Госдепа отметил, что действия США были законны, поскольку осмотр помещений производился после официального закрытия представительств.