Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США

Источник: РИА "Новости"

Основными вопросами в ходе беседы Лаврова и Тиллерсона стала ситуация вокруг Корейского полуострова и действия американских властей в отношении российской дипломатической собственности. Российский министр в разговоре с американским коллегой заявил, что «захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм». При этом он напомнил Тиллерсону о заявлении Владимира Путина, который рассказал о готовности России обратиться в суд из-за действий Вашингтона.

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О том, что МИД получил распоряжение обратиться в суд из-за закрытия российских диппредставительств в США, Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Президент отметил, что своими действиями Вашингтон допустил «явное нарушение имущественных прав российской стороны».

Российское генконсульство в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты 1 сентября по требованию властей США. Вскоре после официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении американских властей провести обыск в зданиях представительств в нарушение Венской конвенции.