Ответственный за дороги и парковки чиновник уволился из мэрии Красноярска
5 сентября он был освобожден от своих обязанностей.
5 сентября он был освобожден от своих обязанностей.
Заместитель главы департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Леонид Волков покинул свой пост. Информацию подтвердили в городской администрации.
Как пояснили в мэрии, чиновник написал заявление об увольнении по собственной инициативе. 5 сентября он был освобожден от своих обязанностей. Куда ушел бывший заместитель и по какой причине, не сообщается. В администрации отметили, что под руководством Волкова проходило благоустройство города, в том числе развитие
Напомним, проект платных парковок признали убыточным. На днях инвестор принял решение окончательно убрать паркоматы с городских улиц. При этом власти неоднократно подчеркивали, что платные стоянки останутся в городе, несмотря на сложную ситуацию.