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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ответственный за дороги и парковки чиновник уволился из мэрии Красноярска

5 сентября он был освобожден от своих обязанностей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Заместитель главы департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Леонид Волков покинул свой пост. Информацию подтвердили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, чиновник написал заявление об увольнении по собственной инициативе. 5 сентября он был освобожден от своих обязанностей. Куда ушел бывший заместитель и по какой причине, не сообщается. В администрации отметили, что под руководством Волкова проходило благоустройство города, в том числе развитие улично-дорожной сети и парковок.

Напомним, проект платных парковок признали убыточным. На днях инвестор принял решение окончательно убрать паркоматы с городских улиц. При этом власти неоднократно подчеркивали, что платные стоянки останутся в городе, несмотря на сложную ситуацию.

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