Ответственный за дороги и парковки чиновник уволился из мэрии Красноярска

Как пояснили в мэрии, чиновник написал заявление об увольнении по собственной инициативе. 5 сентября он был освобожден от своих обязанностей. Куда ушел бывший заместитель и по какой причине, не сообщается. В администрации отметили, что под руководством Волкова проходило благоустройство города, в том числе развитие улично-дорожной сети и парковок.