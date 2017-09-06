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07:23 (мск), источник: Nur.kz

Министр Бозумбаев: Тарифы на электроэнергию в стране не завышены

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что не считает тарифы на электроэнергию в стране завышенными, передает КТК.

Источник: Nur.kz

Члены правительства обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону. Из доклада министра энергетики стало понятно, что проблемы в четырех регионах страны: Павлодарской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях.

«Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными, они в нашем регионе одни из самых низких, поэтому, если говорить для станций, тариф на крупных станциях национального значения за киловатт/час — семь-восемь тенге, до трех тенге тариф KEGOC, 5−6 тенге тариф РЭКа», — прокомментировал Бозумбаев.

Накануне глава государства подчеркнул, что действующие тарифы на ЖКХ не позволяют привлечь инвесторов в эту сферу.

Назарбаев пояснил, что ремонт изношенного оборудования и коммунальных сетей стоит больших денег, которых у нынешних монополистов нет. При этом президент призвал учитывать платежеспособность населения, прежде чем поднимать цены.

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