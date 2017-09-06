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08:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выборы главы Прикамья не успеет только ленивый

Избирательные участки закроются на 2 часа позже.

Источник: УралИнформБюро

В единый день голосования 10 сентября в Пермском крае будет продлено время работы территориальных избиркомов: закроются участки в 22.00.

«Законодательное собрание края приняло решение продлить время голосования до 22:00, чтобы 10 сентября пермяки успели вернуться со своих дачных участков. При подготовке ко дню голосования 10 сентября мы приложили максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать комфортно», — рассказал «Уралинформбюро» председатель краевого избиркома Игорь Вагин, по словам которого, это обеспечит повышенную явку.

За «галочки» в бюллетенях от избирателей-садоводов будут бороться и сотрудники Госавтоинспекции края. 10 сентября они намерены «разгребать» заторы на въезде в город.

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Кроме того, избирком Прикамья прислушался к пожеланиям электората, который грозился не прийти на предстоящие выборы из-за тесных участков для голосования. «На основе опыта прошлого дня голосования мы собрали сведения о неудобных и тесных помещениях избирательных участков и заменили их на более комфортные. Сейчас процедура голосования у избирателя должна занять не более пяти минут», — пояснил Вагин.

10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии выборы губернатора. Выбирать главу региона в этот дент также будут в Свердловской области, однако продлевать время работы избирательных участков на Среднем Урале не будут.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Артур Джабраилов
Боятся что выборы провалятся.))))
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