На выборы главы Прикамья не успеет только ленивый

Источник: УралИнформБюро

В единый день голосования 10 сентября в Пермском крае будет продлено время работы территориальных избиркомов: закроются участки в 22.00.

«Законодательное собрание края приняло решение продлить время голосования до 22:00, чтобы 10 сентября пермяки успели вернуться со своих дачных участков. При подготовке ко дню голосования 10 сентября мы приложили максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать комфортно», — рассказал «Уралинформбюро» председатель краевого избиркома Игорь Вагин, по словам которого, это обеспечит повышенную явку.

За «галочки» в бюллетенях от избирателей-садоводов будут бороться и сотрудники Госавтоинспекции края. 10 сентября они намерены «разгребать» заторы на въезде в город.

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Кроме того, избирком Прикамья прислушался к пожеланиям электората, который грозился не прийти на предстоящие выборы из-за тесных участков для голосования. «На основе опыта прошлого дня голосования мы собрали сведения о неудобных и тесных помещениях избирательных участков и заменили их на более комфортные. Сейчас процедура голосования у избирателя должна занять не более пяти минут», — пояснил Вагин.