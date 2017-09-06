На выборы главы Прикамья не успеет только ленивый
Избирательные участки закроются на 2 часа позже.
Избирательные участки закроются на 2 часа позже.
В единый день голосования 10 сентября в Пермском крае будет продлено время работы территориальных избиркомов: закроются участки в 22.00.
«Законодательное собрание края приняло решение продлить время голосования до 22:00, чтобы 10 сентября пермяки успели вернуться со своих дачных участков. При подготовке ко дню голосования 10 сентября мы приложили максимум усилий для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать комфортно», — рассказал «Уралинформбюро» председатель краевого избиркома Игорь Вагин, по словам которого, это обеспечит повышенную явку.
За «галочки» в бюллетенях от
Кроме того, избирком Прикамья прислушался к пожеланиям электората, который грозился не прийти на предстоящие выборы
10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии выборы губернатора. Выбирать главу региона в этот дент также будут в Свердловской области, однако продлевать время работы избирательных участков на Среднем Урале не будут.