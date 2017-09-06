Шувалов: Правительство РФ рассматривает возможность организации офшоров в Калининграде и во Владивостоке

По его словам, российские офшорные зоны должны стать подобием аналогов, «например, в США — в Делавэре». Как заявлено Шуваловым, офшорные зоны в Калининграде и во Владивостоке должны обладать «спецрегулированием и предоставить возможность отечественным и зарубежным инвесторам пользоваться этим инструментарием».

Шувалов уверен в том, что в такой огромной стране, как Россия невозможны «одинаковые экономические правила». Говоря о российском офшоре, собеседник заявил, что такие территории должны быть более конкурентными, к примеру, по сравнению с Кореей, Китаем и Японией.