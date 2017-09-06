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10:11 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Шувалов: Правительство РФ рассматривает возможность организации офшоров в Калининграде и во Владивостоке

ИА Прибыль RU. Во Владивостоке первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов в кулуарах Владивостокского экономического форума сообщил информационному агентству Rainbow, что на правительственном уровне рассматриваются предложения об организации офшорных зон в Калининграде и во Владивостоке.

По его словам, российские офшорные зоны должны стать подобием аналогов, «например, в США — в Делавэре». Как заявлено Шуваловым, офшорные зоны в Калининграде и во Владивостоке должны обладать «спецрегулированием и предоставить возможность отечественным и зарубежным инвесторам пользоваться этим инструментарием».

Шувалов уверен в том, что в такой огромной стране, как Россия невозможны «одинаковые экономические правила». Говоря о российском офшоре, собеседник заявил, что такие территории должны быть более конкурентными, к примеру, по сравнению с Кореей, Китаем и Японией.

Досье. Офшо́р (от англ. offshore — «вне берега») — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

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