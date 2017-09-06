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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На должность детского омбудсмена Прикамья рассматривается кандидатура Екатерины Бербер

ПЕРМЬ, 6 сентября, ФедералПресс. На должность уполномоченного по правам детей в Пермском крае рассматривается кандидатура Екатерины Бербер. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на свои источники в заксобрании.

Действующий детский омбудсмен Пермского края Павел Миков в настоящее время проходит согласование на должность уполномоченного по правам человека в Прикамье. Он должен сменить на этом посту уходящую Татьяну Марголину.

По словам источника издания, кроме Екатерины Бербер, других кандидатур на эту должность нет. При этом в краевом парламенте пояснили, что на данный момент в ЗС никаких документов по данному вопросу не поступало. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ситуацию прокомментировали так: «Никакой информации на этот счет нет. Пока в должности уполномоченного по правам ребенка работает Павел Миков».

Напомним, Екатерина Бербер была вице-премьером Пермского края, курировала социальный блок в правительстве при губернаторе Олеге Чиркунове. Позже работала в должности замглавы администрации Перми, после — исполнительным директором медиахолдинга «АктивМедиа».

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