На должность детского омбудсмена Прикамья рассматривается кандидатура Екатерины Бербер

Действующий детский омбудсмен Пермского края Павел Миков в настоящее время проходит согласование на должность уполномоченного по правам человека в Прикамье. Он должен сменить на этом посту уходящую Татьяну Марголину.

По словам источника издания, кроме Екатерины Бербер, других кандидатур на эту должность нет. При этом в краевом парламенте пояснили, что на данный момент в ЗС никаких документов по данному вопросу не поступало. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ситуацию прокомментировали так: «Никакой информации на этот счет нет. Пока в должности уполномоченного по правам ребенка работает Павел Миков».