Ткачук выступит с экстренным обращением по выборам в омский горсовет
В четверг, 7 сентября, в эфире «Первого городского телеканала» председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук сделает экстренное обращение к омичам.
В четверг, 7 сентября, в эфире «Первого городского телеканала» председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук сделает экстренное обращение к омичам.
Авторитетный общественник, имеющий широкую поддержку среди населения, раскроет всю правду о выборах в Омский городской Совет, а также расскажет, кто и зачем хочет взять власть в городе и что изменит голосование 10 сентября.
Начало экстренного обращения Андрея Ткачука в 19:00.