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08:40 (мск), источник: СуперОмск

Почти 1,5 тысячи омичей уже сходили на выборы

В избирательной комиссии города сообщили о количестве омичей, проголосовавших за депутатов омского горсовета досрочно.

Так, с 30 августа по 5 сентября возможностью проголосовать заранее воспользовались 1458 человек (0,16% от общего числа избирателей).

По данным горизбиркома, в лидеры по числу проголосовавших выбился Центральный округ (402), следом идет переместившийся на вторую позицию Ленинский округ (336), замыкает тройку лидеров Октябрьский округ, где проголосовали 259 омичей. В Кировском округе в территориальную избирательную комиссию пришли 300 человек, в Советском — 181.

Как ранее сообщал «СуперОмск», начиная с 6 сентября омичи могут голосовать уже в участковых избирательных комиссиях по месту жительства. До 8 сентября включительно участки будут открыты с 16:00 до 20:00, 9 сентября — с 10:00 до 14:00.

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют 364 кандидата.

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