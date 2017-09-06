Игорь Шувалов: развитие Владивостока нужно обсуждать с горожанами

Источник: Восток Медиа

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сегодня ознакомился с проектами развития Владивостока, созданными консалтинговым бюро «Стрелка». Он высоко оценил планы превращения приморской столицы в современный город.

На Восточном экономическом форуме продолжается презентация проектов развития Владивостока, созданных консалтинговым бюро «Стрелка». Речь идёт о мастер-плане развития территории в бухте Новик на острове Русский и благоустройстве набережной Амурского залива. Макеты проектов представлены в павильоне компании «Стрелка», расположенном на территории кампуса ДВФУ. Сегодня с ними ознакомились первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев рассказал чиновникам о том, как и с какой целью разрабатывались проекты.

Так, реконструировать набережную собираются с прицелом на чемпионат мира по футболу 2018 года, финал который пройдёт в России. Главной «фишкой» проекта являются два огромных экрана, на которых будет вестись трансляция матчей. Один из экранов будет смонтирован на сцене, которую остановят прямо в море.

Чиновники одобрили проект. Однако Михаил Мень добавил, что особенное мнение при его реализации нужно будет уделить автомобильным парковкам. «Я жил во Владивостоке (во время службы на флоте — прим. ред). Прекрасно помню, что зимой по городу проблематично передвигаться без автомобиля. Поэтому ничего удивительного, что во Владивостоке много владельцев автотранспорта. Очень важно, чтобы им было комфортно на новой набережной», — сказал он.

Огромное внимание Игорь Шувалов уделил проекту застройки территории в бухте Новик. Он назвал Русский остров уникальным местом, потенциал которого важно правильно использовать. Денис Леонтьев рассказал вице-премьеру об основных принципах реализации проекта. «Все дома здесь проектируются с учётом рельефа. Кроме того, мы стараемся максимально использовать позитивные особенности климата — и защититься от негативных. Мы понимаем, что на Русском острове действительно уникальные природные условия, и с этим нужно считаться», — отметил гендиректор «Стрелки».

Шувалов подчеркнул, что реализация отдельных проектов не должна идти в отрыве от общего плана Владивостока. «Русский остров не может развиваться отдельно от города, и наоборот. Нужен какой-то единый план. Конечно, всё это нужно обсуждать с горожанами», — высказал своё мнение VIP-чиновник. Он добавил, что проектировщики должны придумать, как использовать рекреационный потенциал Русского острова.