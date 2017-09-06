Игорь Шувалов: развитие Владивостока нужно обсуждать с горожанами
На ВЭФ
На ВЭФ
Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сегодня ознакомился с проектами развития Владивостока, созданными консалтинговым бюро «Стрелка». Он высоко оценил планы превращения приморской столицы в современный город.
На Восточном экономическом форуме продолжается презентация проектов развития Владивостока, созданных консалтинговым бюро «Стрелка». Речь идёт о
Гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев рассказал чиновникам о том, как и с какой целью разрабатывались проекты.
Чиновники одобрили проект. Однако Михаил Мень добавил, что особенное мнение при его реализации нужно будет уделить автомобильным парковкам. «Я жил во Владивостоке (во время службы на флоте — прим. ред). Прекрасно помню, что зимой по городу проблематично передвигаться без автомобиля. Поэтому ничего удивительного, что во Владивостоке много владельцев автотранспорта. Очень важно, чтобы им было комфортно на новой набережной», — сказал он.
Огромное внимание Игорь Шувалов уделил проекту застройки территории в бухте Новик. Он назвал Русский остров уникальным местом, потенциал которого важно правильно использовать. Денис Леонтьев рассказал
Шувалов подчеркнул, что реализация отдельных проектов не должна идти в отрыве от общего плана Владивостока. «Русский остров не может развиваться отдельно от города, и наоборот. Нужен
РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что КБ «Стрелка» работает по заказу Агенства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Проекты на третьем Восточном экономическом форуме они представили вместе. Гендиректор АИЖК Александр Плутник подчеркнул, что концепция