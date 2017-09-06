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09:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Опыт развития Комсомольска-на-Амуре будет применен в Свободном

Об этом рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов на Восточном экономическом форуме.

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Опыт комплексного развития Комсомольска-на-Амуре будет применен в городе Свободном (Амурская область). Об этом рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов в ходе панельной сессии «Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре, Свободный» на Восточном экономическом форуме, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Замминистра рассказал о том, как Минвостокразвития России совместно с федеральными и региональными органами власти, госкорпорациями разрабатывали долгосрочный план, который стал уникальным опытом для всей страны.

«Мы решили, что необходимо использовать тот опыт, который мы наработали вместе с правительством Хабаровского края при подготовке и реализации комплексного плана Комсомольска-на-Амуре»
Артур Ниязметов

По мнению замглавы Минвостокразвития России, Свободный — город с наиболее сложным социально-экономическим положением, для развития которого необходима переориентация экономики.

«Это моногород. Серьезных предприятий нет. Но еще во времена СССР он был указан, как центр автомобильной промышленности. Сегодня с компанией Газпром открываются новые горизонты — здесь строится второй в мире завод по газопереработке. И наша задача обеспечить людей, которые будут работать на этом предприятии, жильем и качественной инфраструктурой. Сам регион не справится с этими задачами», — сказал Артур Ниязметов.

Только ввод в эксплуатацию Амурского газоперерабатывающего завода обеспечит создание порядка 3 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, при реализации инвестиционных проектов ПАО «Сибур Холдинг» появятся еще 1,7 тысяч рабочих мест.

Для этого в ТОР «Свободный» будет построен новый микрорайон на 5 тысяч жителей со всей необходимой инфраструктурой. Обновление социальной инфраструктуры заложено в долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Свободного, который был утвержден Правительством РФ 22 июля 2017 года.

Общий объем финансирования плана — 48,8 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 28 млрд рублей. Срок реализации — 2017−2025 годы.

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