Опыт развития Комсомольска-на-Амуре будет применен в Свободном
Об этом рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов на Восточном экономическом форуме.
Об этом рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов на Восточном экономическом форуме.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.
Опыт комплексного развития
Замминистра рассказал о том, как Минвостокразвития России совместно с федеральными и региональными органами власти, госкорпорациями разрабатывали долгосрочный план, который стал уникальным опытом для всей страны.
«Мы решили, что необходимо использовать тот опыт, который мы наработали вместе с правительством Хабаровского края при подготовке и реализации комплексного плана Комсомольска-на-Амуре»
По мнению замглавы Минвостокразвития России, Свободный — город с наиболее сложным
«Это моногород. Серьезных предприятий нет. Но еще во времена СССР он был указан, как центр автомобильной промышленности. Сегодня с компанией Газпром открываются новые горизонты — здесь строится второй в мире завод по газопереработке. И наша задача обеспечить людей, которые будут работать на этом предприятии, жильем и качественной инфраструктурой. Сам регион не справится с этими задачами», — сказал Артур Ниязметов.
Только ввод в эксплуатацию Амурского газоперерабатывающего завода обеспечит создание порядка 3 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, при реализации инвестиционных проектов ПАО «Сибур Холдинг» появятся еще 1,7 тысяч рабочих мест.
Для этого в ТОР «Свободный» будет построен новый микрорайон на 5 тысяч жителей со всей необходимой инфраструктурой. Обновление социальной инфраструктуры заложено в долгосрочном плане комплексного
Общий объем финансирования плана — 48,8 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 28 млрд рублей. Срок реализации — 2017−2025 годы.