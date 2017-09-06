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10:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава управления молодежной политики Марина Егорова покинет свой пост

На своем посту чиновница проработала более трех лет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава управления молодежной политики мэрии Красноярска Марина Егорова покинет свой пост. Последним днем ее работы на должности станет 15 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

Егорова призналась, почему приняла решение уйти из управления. По словам чиновницы, ей поступило деловое предложение от коммерческой организации из Москвы, которое она рассмотрела и приняла. Специалист поблагодарила мэра Эдхама Акбулатова «за доверие и полученный опыт работы в профессиональной, слаженной команде администрации города».

«Я благодарю команду управления молодежной политики и молодежных центров, они не раз доказывали свой профессионализм, высокий уровень организаторских способностей, креативность. Я всегда чувствовала поддержку коллег и их надежное плечо в любой ситуации», — добавила чиновница.

Временное руководство управлением молодежной политики поручено Алексею Смирнову, который приступит к обязанностям с 15 сентября. Сейчас он занимает должность заместителя главы ведомства.

Марина Егорова работала на руководящем посту в молодежной политике Красноярска с 1 августа 2014 года. В мэрии отметили, что за три года чиновнице удалось укрепить базу молодежных центров и организовать несколько ключевых конкурсов и мероприятий.

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