Глава управления молодежной политики Марина Егорова покинет свой пост
На своем посту чиновница проработала более трех лет.
На своем посту чиновница проработала более трех лет.
Глава управления молодежной политики мэрии Красноярска Марина Егорова покинет свой пост. Последним днем ее работы на должности станет 15 сентября. Об этом сообщили в администрации города.
Егорова призналась, почему приняла решение уйти из управления. По словам чиновницы, ей поступило деловое предложение от коммерческой организации из Москвы, которое она рассмотрела и приняла. Специалист поблагодарила мэра Эдхама Акбулатова «за доверие и полученный опыт работы в профессиональной, слаженной команде администрации города».
«Я благодарю команду управления молодежной политики и молодежных центров, они не раз доказывали свой профессионализм, высокий уровень организаторских способностей, креативность. Я всегда чувствовала поддержку коллег и их надежное плечо в любой ситуации», — добавила чиновница.
Временное руководство управлением молодежной политики поручено Алексею Смирнову, который приступит к обязанностям с 15 сентября. Сейчас он занимает должность заместителя главы ведомства.
Марина Егорова работала на руководящем посту в молодежной политике Красноярска с 1 августа 2014 года. В мэрии отметили, что за три года чиновнице удалось укрепить базу молодежных центров и организовать несколько ключевых конкурсов и мероприятий.