Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Юристы оценили перспективы обещанного Путиным иска к США
Поручение Путина, касающееся курортов Минвод, не выполнили
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17Королевская катастрофа
09:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Погода ударит по явке на выборах свердловского губернатора

Надежды Чайникова «подмочит» дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 756 мм рт. ст. 2 м/с

Погода может сказаться на явке на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся 10 сентября.

«Прогноз погоды будет не очень благоприятный: пасмурно, холодно и дождь. Это наверняка скажется на явке, ведь погода — сопутствующий фактор, который сказывается на посещаемости участков для голосования», — пояснили «Уралинформбюро» в региональном избиркоме.

В конце июля председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников предположил, что явка на выборах главы Среднего Урала преодолеет порог в 42%. Однако его надежды рушит не только прогнозируемая непогода, но и эксперты института социальных исследований (ЭИСИ). Они отнесли Свердловскую область к типу территорий с низким уровнем гражданского участия.

В докладе специалистов «Единый день голосования: предварительные подходы к качественному анализу» говорится, что явка на Среднем Урале будет находится в пределах «региональной нормы». Исследователи напомнили, что на Среднем Урале выборы, как правило, проходили в два тура при явке ниже 40%.

При этом авторы доклада оговорились, что в картине явки 10 сентября возможны отклонения с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампаний.

Стоит отметить, что помимо выборов губернатора области в единый день голосования 10 сентября 2017 года на Среднем Урале пройдут выборы глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупный бизнес Среднего Урала "подсадят" на облигации
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь