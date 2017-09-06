Погода ударит по явке на выборах свердловского губернатора
Надежды Чайникова «подмочит» дождь.
Надежды Чайникова «подмочит» дождь.
Погода может сказаться на явке на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся 10 сентября.
«Прогноз погоды будет не очень благоприятный: пасмурно, холодно и дождь. Это наверняка скажется на явке, ведь погода — сопутствующий фактор, который сказывается на посещаемости участков для голосования», — пояснили «Уралинформбюро» в региональном избиркоме.
В конце июля председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников предположил, что явка на выборах главы Среднего Урала преодолеет порог в 42%. Однако его надежды рушит не только прогнозируемая непогода, но и эксперты института социальных исследований (ЭИСИ). Они отнесли Свердловскую область к типу территорий с низким уровнем гражданского участия.
В докладе специалистов «Единый день голосования: предварительные подходы к качественному анализу» говорится, что явка на Среднем Урале будет находится в пределах «региональной нормы». Исследователи напомнили, что на Среднем Урале выборы, как правило, проходили в два тура при явке ниже 40%.
При этом авторы доклада оговорились, что в картине явки 10 сентября возможны отклонения с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампаний.
Стоит отметить, что помимо выборов губернатора области в единый день голосования 10 сентября 2017 года на Среднем Урале пройдут выборы глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов.