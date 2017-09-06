Погода ударит по явке на выборах свердловского губернатора

Погода может сказаться на явке на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся 10 сентября.

«Прогноз погоды будет не очень благоприятный: пасмурно, холодно и дождь. Это наверняка скажется на явке, ведь погода — сопутствующий фактор, который сказывается на посещаемости участков для голосования», — пояснили «Уралинформбюро» в региональном избиркоме.

В конце июля председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников предположил, что явка на выборах главы Среднего Урала преодолеет порог в 42%. Однако его надежды рушит не только прогнозируемая непогода, но и эксперты института социальных исследований (ЭИСИ). Они отнесли Свердловскую область к типу территорий с низким уровнем гражданского участия.

В докладе специалистов «Единый день голосования: предварительные подходы к качественному анализу» говорится, что явка на Среднем Урале будет находится в пределах «региональной нормы». Исследователи напомнили, что на Среднем Урале выборы, как правило, проходили в два тура при явке ниже 40%.

При этом авторы доклада оговорились, что в картине явки 10 сентября возможны отклонения с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампаний.