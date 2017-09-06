Омские вузы не будут заниматься экспортом образования

Вузы Омска не будут заниматься экспортом российского образования. Ни один омский университет не попал в приоритетный проект министерства образования и науки России. Всего в этот список вошли 39 вузов, среди которых Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный медицинский университет.