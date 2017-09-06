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09:26 (мск), источник: СуперОмск

Омские вузы не будут заниматься экспортом образования

Университеты Омска не были включены в приоритетный проект Минобрнауки по экспорту российского образования.

Вузы Омска не будут заниматься экспортом российского образования. Ни один омский университет не попал в приоритетный проект министерства образования и науки России. Всего в этот список вошли 39 вузов, среди которых Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный медицинский университет.

Вошедшие в проект вузы будут привлекать студентов из-за рубежа, увеличивать число зарубежных слушателей онлайн-курсов и иностранных школьников. Цель нововведения — «повысить конкурентоспособность российского образования на международном рынке», говорится в дорожной карте, опубликованной на сайте правительства России.

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