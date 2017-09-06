Рустам Минниханов прибыл во Владивосток на форум ВЭФ
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме-2017.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме-2017.
Снимок города с традиционной подписью «Доброе утро! Хэерле иртэ!» появился в Instagram лидера республики.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин завершил визит в Китай и также приехал во Владивосток для участия в работе ВЭФ-2017. Глава государства проведет заседание президиума Государственного Совета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного