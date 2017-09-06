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09:37 (мск), источник: Sputnik.by

Киев может внести свою резолюцию по миротворцам в Донбассе

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе, заявив, что Киев может внести свою редакцию документа в ООН, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Источник: Sputnik.by

Во вторник президент России Владимир Путин поддержал идею отправки в Донбасс миротворцев, главной целью которых станет обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению главы государства, «голубые каски» должны работать на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Спустя несколько часов постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

«У нас уже все есть (наработка своей резолюции — Sputnik), оно наработано, оно есть на руках наших партнеров. Я думаю, мы посмотрим, и в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем свой и обнародуем свой альтернативный (проект)», — приводит слова Ельченко телеканал «112 Украина».

По его словам, работать на базе российского проекта можно, но «это не значит, что там должно все остаться так, как они написали».

Ельченко также обратил внимание, что Киев настаивает на расширении мандата миротворческой миссии. Так, миротворцы должны не только охранять СММ ОБСЕ, но и располагаться во всех районах конфликта. Кроме того, среди «голубых касок» не может быть россиян, так как Киев считает Россию стороной конфликта.

Нереалистичными данные корректировки назвал сенатор Алексей Пушков. «Киев выдвинул нереалистичные “корректировки” российского проекта резолюции по миротворцам. Эти поправки в корне меняют замысел. Сей фокус не пройдет», — написал он в Twitter.

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 Киев может внести свою резолюцию по миротворцам в Донбассе
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