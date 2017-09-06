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09:34 (мск), источник: Tengrinews

Условия досрочного освобождения Серика Ахметова назвали в Генпрокуратуре

К осужденному экс-премьер-министру Серику Ахметову применена замена меры наказания на ограничение свободы. Информацию подтвердил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В соответствии с действующим уголовным законодательством, применена замена меры наказания на ограничение свободы. Она на сегодня не вступила в законную силу, будет дана правовая оценка. Знаете, при ограничении (свободы — прим.автора), там принимаются меры ограничительного характера, установление пробационного контроля и других. Но на сегодня, это решение не вступило в силу», — сообщил Ахметжанов после заседания в Мажилисе РК.

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Ахметжанов назвал условия, при которых Серик Ахметов может выйти из места заключения.

«Он должен отбыть установленный законом срок, не должно быть противоправного поведения в период нахождения в местах лишения свободы, положительные рекомендации, характеристика, и чтобы был полностью погашен причиненный государству или другим лицам ущерб. Если соблюдение таких правил, то эти основания будут законными», — отметил он.

По его словам, и генеральная прокуратура, и другие заинтересованные стороны, могут внести свои ходатайства и предложения, которые должен рассмотреть суд до того, как решение вступит в законную силу.

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