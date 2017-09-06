Городскую комиссию по землепользованию и застройке возглавил Виктор Агеев

Им назначен первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Он сменил на этом посту другого заммэра — Андрея Ярославцева. Господин Ярославцев остался в составе комиссии.



Напомним, в августе этого года Виктор Агеев был утвержден в качестве первого замглавы администрации Перми. Он курирует департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга.