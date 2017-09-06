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09:50 (мск), источник: ТАСС

Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

Об этом в среду написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Источник: Reuters

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, обвинение по которому предъявлено экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом в среду заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В. Януковичу и экс-министру юстиции А. Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти», — написал Луценко на своей странице.

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Он отметил, что «Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».

Внесение изменений в Конституции, по мнению следствия, было незаконным.

После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений. Одно из дел — о госизмене — уже находится на рассмотрении в суде.

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6 июля© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
дмитрий путинцев
Господи не страна ,а театр абсурда,что бы оправдать гос.переворот.готовы что угодно придумать,Янека избрали люди так как Ющенко не оправдал надежд,и уже...
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