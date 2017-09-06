Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Об этом в среду написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Об этом в среду написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, обвинение по которому предъявлено
«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины
Он отметил, что «Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».
После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений. Одно из дел — о госизмене — уже находится на рассмотрении в суде.