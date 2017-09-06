Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, обвинение по которому предъявлено экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом в среду заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В. Януковичу и экс-министру юстиции А. Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти», — написал Луценко на своей странице.

Он отметил, что «Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства».

Внесение изменений в Конституции, по мнению следствия, было незаконным.