Вице-премьер Крыма заявил о массовых нарушениях Киевом прав крымчан

Источник: РИА "Новости"

Мурадов подчеркнул, что блокады полуострова со стороны Украины, а также отказ крымчанам в получении виз для поездок в западные страны являются нарушением международного гуманитарного права.

«Нужно поднимать вопросы нарушения гуманитарного права на международных форумах и конференциях, где пока только предпринимаются односторонние попытки обвинять Крым в нарушении прав человека и замалчиваются массовые нарушения прав крымчан», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Ранее председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что пострадавшим от последствий энергетической и водной блокад Крыма нужно подавать в суды.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.