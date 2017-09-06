Вице-премьер Крыма заявил о массовых нарушениях Киевом прав крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Виктор Лященко.
Мурадов подчеркнул, что блокады полуострова со стороны Украины, а также отказ крымчанам в получении виз для поездок в западные страны являются нарушением международного гуманитарного права.
«Нужно поднимать вопросы нарушения гуманитарного права на международных форумах и конференциях, где пока только предпринимаются односторонние попытки обвинять Крым в нарушении прав человека и замалчиваются массовые нарушения прав крымчан», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.
Кроме того, Украина организовала водную блокаду Крыма: с помощью сооружения временной дамбы была полностью прекращена подача воды по