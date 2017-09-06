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10:17 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма заявил о массовых нарушениях Киевом прав крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил о массовых нарушениях прав крымчан со стороны украинской власти, что, по его словам, замалчивается на международных площадках.

Источник: РИА "Новости"

Мурадов подчеркнул, что блокады полуострова со стороны Украины, а также отказ крымчанам в получении виз для поездок в западные страны являются нарушением международного гуманитарного права.

«Нужно поднимать вопросы нарушения гуманитарного права на международных форумах и конференциях, где пока только предпринимаются односторонние попытки обвинять Крым в нарушении прав человека и замалчиваются массовые нарушения прав крымчан», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Ранее председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что пострадавшим от последствий энергетической и водной блокад Крыма нужно подавать в суды.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.

Кроме того, Украина организовала водную блокаду Крыма: с помощью сооружения временной дамбы была полностью прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу, которая использовалась для полива сельхозугодий.

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