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12:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Социальная проблема в Сосновском Нижегородской области взята под депутатский контроль

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Нижегородской области Натальи Назаровой, накануне парламентарий провела прием по личным вопросам в Нижнем Новгороде и Сосновском.

Источник: Reuters

Согласно информации, обращения касались важных социальных и экономических проблем. Так, жители Сосновского просили помочь в разрешении многолетней ситуации с невыплатой долга по заработной плате бывшим работникам ПАО «Металлист». Эта проблема затрагивает интересы значительного числа местных жителей, и ее решение является социально значимым для района.

А в Нижнем Новгороде к депутату за новой помощью обратились обманутые дольщики ЖК «Новинки Смарт Сити», которые обеспокоены вывозом имущества со строительной площадки. Кроме того, в ходе приемов жители просили оказать содействие в решении проблем снабжении населенных пунктов электроэнергией.

«Ситуации разные, но все важные и требующие всестороннего рассмотрения. Я как депутат все обращения взяла под личный контроль», — отметила Наталья Назарова. — «Люди должны знать, что в сложной жизненной ситуации они могут получить помощь и поддержку».

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