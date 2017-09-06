Социальная проблема в Сосновском Нижегородской области взята под депутатский контроль

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Согласно информации, обращения касались важных социальных и экономических проблем. Так, жители Сосновского просили помочь в разрешении многолетней ситуации с невыплатой долга по заработной плате бывшим работникам ПАО «Металлист». Эта проблема затрагивает интересы значительного числа местных жителей, и ее решение является социально значимым для района.

А в Нижнем Новгороде к депутату за новой помощью обратились обманутые дольщики ЖК «Новинки Смарт Сити», которые обеспокоены вывозом имущества со строительной площадки. Кроме того, в ходе приемов жители просили оказать содействие в решении проблем снабжении населенных пунктов электроэнергией.