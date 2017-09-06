Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
Президент РФ сообщил, что Россия не признает ядерный статус КНДР.
Президент РФ сообщил, что Россия не признает ядерный статус КНДР.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить.
«Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, — заявил он по итогам
Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще.
Путин напомнил, что конкретные соображения по этому поводу изложены в
Президент РФ заверил своего коллегу Мун Чжэ Ина, что Россия не признает ядерный статус КНДР.
«Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», — заявил Путин.
По его словам, лидеры условились поддерживать контакты на регулярной основе. «У меня сложилось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений, — отметил президент РФ. — Хочу подтвердить такую же заинтересованность с российской стороны».