Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить.

«Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, — заявил он по итогам российско-корейских переговоров. — Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще. Владимир Путин Президент РФ

Читайте также США призвали СБ ООН к максимально жестким мерам против КНДР

Путин напомнил, что конкретные соображения по этому поводу изложены в российско-китайской дорожной карте. «Призываем все заинтересованные стороны внимательно присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного регулирования», — добавил глава государства.

Президент РФ заверил своего коллегу Мун Чжэ Ина, что Россия не признает ядерный статус КНДР.

«Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», — заявил Путин.

Подводя итог своим переговорам с президентом Республики Корея, Путин назвал их открытыми и результативными.