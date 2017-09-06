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10:03 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями

Президент РФ сообщил, что Россия не признает ядерный статус КНДР.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что одними санкциям проблемы Корейского полуострова не решить.

«Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, — заявил он по итогам российско-корейских переговоров. — Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

Сейчас как никогда всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно, а если быть более точным, я считаю, невозможно вообще.
Владимир Путин
Президент РФ
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Путин напомнил, что конкретные соображения по этому поводу изложены в российско-китайской дорожной карте. «Призываем все заинтересованные стороны внимательно присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного регулирования», — добавил глава государства.

Президент РФ заверил своего коллегу Мун Чжэ Ина, что Россия не признает ядерный статус КНДР.

«Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», — заявил Путин.

Подводя итог своим переговорам с президентом Республики Корея, Путин назвал их открытыми и результативными.

По его словам, лидеры условились поддерживать контакты на регулярной основе. «У меня сложилось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений, — отметил президент РФ. — Хочу подтвердить такую же заинтересованность с российской стороны».

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30 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Иван Петров
первый "статус"лишний
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 Путин призвал "не загонять Северную Корею в угол" санкциями
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