10 депутатов сложили полномочия за непредставление сведений о доходах в Иркутской области

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10 депутатов Батаминского и Масляногорского муниципалитетов Иркутской области сложили полномочия, не предоставив сведения о доходах и расходах. Нарушения выявила Зиминская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Депутаты не предоставили в срок сведениях о доходах и расходах, обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей.

«В связи с этим в Думы данных муниципалитетов прокурор внес представления об устранении нарушений законодательства с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов, которые допустили нарушения антикоррупционного законодательства», — отметили в ведомстве.