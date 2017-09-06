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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Голушко назвал топ-3 кандидатов в мэры Омска

Депутат Госдумы вновь назвал однажды озвученные фамилии: глава «Водоканала» Шелест, депутат Федотов, и.о. градоначальника Фролов.

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко дал большое интервью. В нем он высказался, в том числе, и насчет выборов мэра Омска. Он назвал фамилии кандидатов, достойных бороться за этот пост.

В первую очередь, парламентарий заявил, что исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов может участвовать в выборной кампании.

Андрей Голушко, депутат Госдумы от Омской области:

— Решения на сегодняшний день по кандидатуре мэра нет. Это реалии. То, что Фролов наверняка будет участвовать в этой кампании, мне кажется разумным и нормальным. Он имеет полное право. Более того, я смотрю, как он сейчас работает, и что происходит в городе, и считаю, что он совершенно точно имеет право в этой кампании участвовать (Цитата сайта «ВОмске»).

Также парламентарий назвал фамилии еще двух кандидатов в градоначальники, это глава «Водоканала» Сергей Шелест и депутат Горсовета Юрий Федотов.

Андрей Голушко:

— У нас есть руководитель «Водоканала», например, Сергей Шелест. С моей точки зрения очень подготовленный и профессиональный человек. Я бы вот на Юрия Федотова посмотрел, опытный депутат, подготовленный. Вопрос — захочет ли он менять комфортный ему стиль жизни на сумасшедшую работу градоначальника.

Напомним, что нового мэра в Омске выберут в конце ноября. Первые ненародные выборы 19 апреля провалились из-за того, что все реальные претенденты отозвали свои кандидатуры.

Добавим, что фамилии Сергея Шелеста и Сергея Фролова депутат Госдумы уже озвучивал в беседе с журналистами.

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