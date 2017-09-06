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10:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Президенту направлено прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева

Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, заявила, что отправила в Кремль прошение о помиловании бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, передают «РИА Новости».

«Я посмотрела сегодня, они (адвокаты) подготовили все документы, хороший очень пакет. И передала его в Администрацию Президента, чтобы прямым путем дошло к президенту», — сказала правозащитник.

Вместе с прошением Игоря Изместьева и своим прошением Людмила Алексеева направила в Администрацию Президента обращение председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачёва.

Правозащитник добавила, что два года назад осужденный экс-сенатор просил главу государства о помиловании, но «какой-то клерк на каком-то этапе вычеркнул его из списка, который дают президенту».

20 июля Людмила Алексеева лично обращалась с просьбой о помиловании к Владимиру Путину, который приехал к ней поздравить с юбилеем. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможность помилования осужденного не исключена.

Напомним, Игоря Изместьева приговорили к пожизненному сроку заключения в конце 2010 года. Его осудили за организацию ряда убийств, организацию поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также за уклонение от уплаты налогов и попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

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