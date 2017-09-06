Президенту направлено прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева

«Я посмотрела сегодня, они (адвокаты) подготовили все документы, хороший очень пакет. И передала его в Администрацию Президента, чтобы прямым путем дошло к президенту», — сказала правозащитник.

Вместе с прошением Игоря Изместьева и своим прошением Людмила Алексеева направила в Администрацию Президента обращение председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачёва.

Правозащитник добавила, что два года назад осужденный экс-сенатор просил главу государства о помиловании, но «какой-то клерк на каком-то этапе вычеркнул его из списка, который дают президенту».

20 июля Людмила Алексеева лично обращалась с просьбой о помиловании к Владимиру Путину, который приехал к ней поздравить с юбилеем. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможность помилования осужденного не исключена.