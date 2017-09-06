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10:52 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: Молдавские военные будут участвовать в учениях Rapid Trident в Украине

Молдавские военные примут участие в учениях «Rapid Trident» в Украине.

Источник: Publika.md

Кабинет министров утвердил сегодня соответствующий проект решения по предложению премьера Павла Филипа.

Решение стало ответом на вчерашнее распоряжение президента Игоря Додона прекратить подготовку к маневрам и проинформировать организаторов о том, что Молдова не примет участие в мероприятии.

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