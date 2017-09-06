BREAKING NEWS: Молдавские военные будут участвовать в учениях Rapid Trident в Украине
Молдавские военные примут участие в учениях «Rapid Trident» в Украине.
Молдавские военные примут участие в учениях «Rapid Trident» в Украине.
Кабинет министров утвердил сегодня соответствующий проект решения по предложению премьера Павла Филипа.
Решение стало ответом на вчерашнее распоряжение президента Игоря Додона прекратить подготовку к маневрам и проинформировать организаторов о том, что Молдова не примет участие в мероприятии.