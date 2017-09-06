Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Почему натуральное — не значит полезное
Кадыров объяснил свои слова об отказе поддержать позицию России
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Акупунктура для собак и кошек
11:02 (мск), источник: Noi.md

Ушел в отставку еще один вице-министр

Правительство одобрило сегодня отставку Виталия Чолака с должности вице-министра информационных технологий и коммуникаций, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Как сообщил министр экономики Октавиан Калмык, Чолак уволился по собственному желанию.

Отмечаем, что после реструктуризации правительства, Министерство информационных технологий было ликвидировано, а его полномочия перешли к Министерству экономики и инфраструктуры. Кроме того, в результате правительственной реформы должность вице-министра бы упразднена. Им на смену придут государственные секретари.

На прошлой неделе в отставку подала Елена Черней, которая была вице-министром просвещения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Банковская система будет находиться под присмотром правительства
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь