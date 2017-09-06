Ушел в отставку еще один вице-министр
Правительство одобрило сегодня отставку Виталия Чолака с должности
Правительство одобрило сегодня отставку Виталия Чолака с должности
Как сообщил министр экономики Октавиан Калмык, Чолак уволился по собственному желанию.
Отмечаем, что после реструктуризации правительства, Министерство информационных технологий было ликвидировано, а его полномочия перешли к Министерству экономики и инфраструктуры. Кроме того, в результате правительственной реформы должность
На прошлой неделе в отставку подала Елена Черней, которая была