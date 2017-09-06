Детям грозит ожирение: В кишиневских школах кормят только мучным
По утверждениям Центра общественного здравоохранения, в столичных школах практически отсутствует здоровое питание. Детям приходится питаться булочками и плациндами.
По утверждениям Центра общественного здравоохранения, в столичных школах практически отсутствует здоровое питание. Детям приходится питаться булочками и плациндами.
Руководство Центра пояснило, что к такому выводу они пришли после проверок гимназий и лицеев муниципия.
Исходя из плачевных результатов, Центр подготовил рекомендации учебным заведениям, согласно которым следует включить в меню фрукты и овощи.
Проверки будут продолжаться в течении ближайшего месяца, после чего будет представлен детальный доклад.