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10:58 (мск), источник: Actualitati.md

Детям грозит ожирение: В кишиневских школах кормят только мучным

По утверждениям Центра общественного здравоохранения, в столичных школах практически отсутствует здоровое питание. Детям приходится питаться булочками и плациндами.

Источник: Actualitati.md

Руководство Центра пояснило, что к такому выводу они пришли после проверок гимназий и лицеев муниципия.

Исходя из плачевных результатов, Центр подготовил рекомендации учебным заведениям, согласно которым следует включить в меню фрукты и овощи.

Проверки будут продолжаться в течении ближайшего месяца, после чего будет представлен детальный доклад.

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