В Ростове сменился директор МКУ «ДИСОТИ»
С 5 сентября директором МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» был назначен 37-летний Дмитрий Викторович Свиридов. Об этом сообщает
С 5 сентября директором МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» был назначен 37-летний Дмитрий Викторович Свиридов. Об этом сообщает
Он сменил на этом посту Ивана Кумбатова, занимавшего эту должность с ноября прошлого года, а до этого возглавлявшего департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Дмитрий Свиридов закончил РГСУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в 2007 г., в 1998—2000 гг. проходил службу в вооруженных силах РФ. В 2000—2007 гг. он работал лаборантом в «ДорТрасНИИ РГСУ», а затем еще год там же — инженер отдела инженерного сопровождения и контроля качества. В 2008—2009 гг. Дмитрий Свиридов был инженером комплексного дорожного отдела № 4