В Ростове сменился директор МКУ «ДИСОТИ»

Он сменил на этом посту Ивана Кумбатова, занимавшего эту должность с ноября прошлого года, а до этого возглавлявшего департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Дмитрий Свиридов закончил РГСУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в 2007 г., в 1998—2000 гг. проходил службу в вооруженных силах РФ. В 2000—2007 гг. он работал лаборантом в «ДорТрасНИИ РГСУ», а затем еще год там же — инженер отдела инженерного сопровождения и контроля качества. В 2008—2009 гг. Дмитрий Свиридов был инженером комплексного дорожного отдела № 4 Северо-Кавказского филиала «Севкавгипродорнии» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», а в 2009—2017 гг. — главным специалистом отдела контроля качества и координации строительных работ управления строительства и реконструкции автомобильных дорог областного министерство транспорта.