Президент Польши поддержал безвизовый режим с Казахстаном

«Интерес наших предпринимателей к Казахстану очень высокий. Сегодня в Астану прибыли не только представители польского правительства, из которых двое — министры, но и представители польских компаний, которые заинтересованы либо в начале, либо углублении сотрудничества с казахстанскими партнерами. Польские фирмы на казахстанском рынке уже несколько лет. Я думаю, что этому способствуют такие действия, как отмена визового режима для польских граждан до 30 дней, что облегчает не только деловые контакты, но также и туристические визиты. И запуск прямого авиасообщения, которая реализует польская компания между Варшавой и Астаной. Я поддерживаю то, что бизнесмены и туристы из Казахстана могли бы приезжать в Польшу без виз. Мы уже заявляли об этом на международном форуме. Так что, господин Президент, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна», — сказал Анджей Дуда во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана.