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11:30 (мск), источник: Kazinform

Президент Польши поддержал безвизовый режим с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Польши Анджей Дуда поддержал предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о взаимном безвизовом режиме между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Интерес наших предпринимателей к Казахстану очень высокий. Сегодня в Астану прибыли не только представители польского правительства, из которых двое — министры, но и представители польских компаний, которые заинтересованы либо в начале, либо углублении сотрудничества с казахстанскими партнерами. Польские фирмы на казахстанском рынке уже несколько лет. Я думаю, что этому способствуют такие действия, как отмена визового режима для польских граждан до 30 дней, что облегчает не только деловые контакты, но также и туристические визиты. И запуск прямого авиасообщения, которая реализует польская компания между Варшавой и Астаной. Я поддерживаю то, что бизнесмены и туристы из Казахстана могли бы приезжать в Польшу без виз. Мы уже заявляли об этом на международном форуме. Так что, господин Президент, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна», — сказал Анджей Дуда во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана.

Глава польского государства также сообщил, что завтра премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев покажет ему казахстанский павильон на ЭКСПО-2017.

В целом, он отметил, что нынешний визит для него очень важен. Ранее Нурсултан Назарбаев предложил сделать взаимным безвизовый режим между двумя странами.

«Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами и мы это же просим у польской стороны», — отметил Нурсултан Назарбаев во время заявления для прессы по итогам переговоров в Акорде.

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