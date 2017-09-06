Комиссия по депутатской этике предложила Титкову извиниться за свое поведение на штрафстоянке

Отметим, что комиссия по вопросам статуса депутата и депутатской этики собралась в связи с обращением общественника Евгения Митрофанова, попросившего дать оценку действиям Сергея Титкова на штрафстоянке.

Напомним, что в августе появился ролик, на котором депутат ругается с работниками стоянки, куда ее привез эвакуатор. Инцидент вызвал широкий резонанс в крупных СМИ региона.

Председатель комиссии Валерий Ильенко подчеркнул, что согласно Правилам депутатской этики депутат должен воздерживаться от действий, которые могут нанести вред репутации заксобрания, а также не допускать в речи грубые и оскорбительные выражения и обвинения. Сам Титков отметил, что сожалеет о случившемся.

«Я действительно сожалею о случившемся, считаю, что не прав по форме выражения захлестнувших меня эмоций. В подобной ситуации оказываются сотни и тысячи людей, испытывающие стресс, когда автомобиля нет на месте парковки. Тем более, когда чувствуешь, что, как в моем случае, это спорный момент, поскольку знаков не было и движению автомобиль не препятствовал. Но главный момент, который привел меня в неуравновешенное состояние, — это когда ровно через минуту ко мне подошел человек, предложивший свои услуги по возврату автомобиля за определенную плату. Я приехал на стоянку, увидел лица этих людей, которые как говорится “при деле”, я не выдержал», — отметил депутат.

В итоге комиссия установила, что Титков нарушил Правила депутатской этики и порекомендовала принести громкое публичное извинение. Валерий Ильенко также подчеркнул, что хотя комиссия и уважает мнение общественников относительно отставки Титкова, принимать решение об отставке депутата она не вправе: отставка может быть либо добровольной, либо инсценированной избирателями.