Голушко опроверг, что его не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке

Сегодня, 6 сентября на канале Постправда в Telegram появилась информация, что депутата Госдумы Андрея Голушко не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

— Этой ночью были аннулированы пропуска на ВЭФ-2017 для депутата Государственной Думы Андрея Голушко и членов его «команды». Говорят, что это было сделано по указанию Юрия Трутнева. Для прилетевшего бизнес-классом единоросса произошедшее стало очень неприятным событием, — написал анонимный автор.

В свою очередь, пресс-секретарь депутата Госдумы Ольга Боровская опровергла эту информацию.

Ольга Боровская, пресс-секретарь депутата Госдумы Андрея Голушко:

— Андрей Иванович Голушко, согласно графику работы депутатов Госдумы, уже вторую неделю находится в Омске. Как и обычно он посещает районы Омской области, проводит встречи с населением. Приглашений на участие в форуме ему ни как частному лицу, ни как депутату, не поступало.