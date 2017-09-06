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11:29 (мск), источник: Om1.ru

Голушко опроверг, что его не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке

Депутат Госдумы Омской области находится в Омске.

Сегодня, 6 сентября на канале Постправда в Telegram появилась информация, что депутата Госдумы Андрея Голушко не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

 — Этой ночью были аннулированы пропуска на ВЭФ-2017 для депутата Государственной Думы Андрея Голушко и членов его «команды». Говорят, что это было сделано по указанию Юрия Трутнева. Для прилетевшего бизнес-классом единоросса произошедшее стало очень неприятным событием, — написал анонимный автор.

В свою очередь, пресс-секретарь депутата Госдумы Ольга Боровская опровергла эту информацию.

Ольга Боровская, пресс-секретарь депутата Госдумы Андрея Голушко:

— Андрей Иванович Голушко, согласно графику работы депутатов Госдумы, уже вторую неделю находится в Омске. Как и обычно он посещает районы Омской области, проводит встречи с населением. Приглашений на участие в форуме ему ни как частному лицу, ни как депутату, не поступало.

Отметим, что такие вбросы могли возникнуть на фоне недавней критики Андреем Голушко премьер-министра Дмитрия Медведева. Впрочем, точную запись этого высказывания никто из СМИ так и не воспроизвел.

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