Голушко опроверг, что его не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке
Депутат Госдумы Омской области находится в Омске.
Депутат Госдумы Омской области находится в Омске.
Сегодня, 6 сентября на канале Постправда в Telegram появилась информация, что депутата Госдумы Андрея Голушко не пустили на Восточный экономический форум во Владивостоке. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.
— Этой ночью были аннулированы пропуска на ВЭФ-2017 для депутата Государственной Думы Андрея Голушко и членов его «команды». Говорят, что это было сделано по указанию Юрия Трутнева. Для прилетевшего
В свою очередь,
Ольга Боровская,
— Андрей Иванович Голушко, согласно графику работы депутатов Госдумы, уже вторую неделю находится в Омске. Как и обычно он посещает районы Омской области, проводит встречи с населением. Приглашений на участие в форуме ему ни как частному лицу, ни как депутату, не поступало.
Отметим, что такие вбросы могли возникнуть на фоне недавней критики Андреем Голушко