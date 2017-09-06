Крым активизирует побратимские связи с другими странами

«Мы со многими городами обсуждаем вопросы об активизации линии межмуниципального, межрегионального сотрудничества. Эта сфера относится к народной дипломатии, потому что роль городов, муниципалитетов в установлении нормальных общественных связей, прежде всего, на уровне гражданского общества, очень велика», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».