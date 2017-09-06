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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Крым активизирует побратимские связи с другими странами

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым активизирует международные партнерские, побратимские взаимоотношения с регионами других стран, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы со многими городами обсуждаем вопросы об активизации линии межмуниципального, межрегионального сотрудничества. Эта сфера относится к народной дипломатии, потому что роль городов, муниципалитетов в установлении нормальных общественных связей, прежде всего, на уровне гражданского общества, очень велика», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его мнению, развитие на муниципальном уровне отношений с зарубежными странами позволит через гражданское общество доносить правду о ситуации в Крым.

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