Максим Решетников посетил Ильинский район

Параллельно с реконструкцией фасада поселкового Дома культуры был благоустроен сквер, расположенный рядом с ним. Компания «ЛУКОЙЛ» профинансировала организацию прогулочной части, детской площадки, установку арт-объекта и озеленение территории.



Всего в бюджете Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в текущем году предусмотрено 85,9 млн рублей, на конкурс было направлено 460 проектов. Конкурсная комиссия определила 89 проектов-победителей, которые получили поддержку из краевого бюджета.



Также врио губернатора Пермского края посетил центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.



«Это облегчит работу врачей нашей больницы, они будут меньше времени тратить на заполнение документов в нашей единой сети и смогут больше внимания уделять пациентам», — отметил главный врач Ильинской больницы Анатолий Халдин.



На ильинском комплексе приема, хранения и регазификации директор Краснокамского филиала Газпром-Газораспределение-Пермь Виктор Быкариз рассказал о планах газификации на следующий год. «В следующем году планируется газифицировать еще один микрорайон Бутковский, в планах — газифицировать весь поселок Ильинский», — отметил Виктор Быкариз. По его словам, подобные комплексы планируется построить в Косе, Кочево и Гайнах. В Пермском крае такие станции уже функционируют в Нердве, Северном Коммунаре и в Ильинском.