Максим Решетников посетил Ильинский район
Врио губернатора Пермского края в ходе рабочего визита осмотрел ход реконструкции районного Дома культуры, а также центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.
Врио губернатора Пермского края в ходе рабочего визита осмотрел ход реконструкции районного Дома культуры, а также центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.
Ремонт ДК идет в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Общая стоимость ремонта фасада составляет 2,7 млн. рублей. Из них половину, по условиям участия в проекте, вложили жители и предприниматели поселка.
Параллельно с реконструкцией фасада поселкового Дома культуры был благоустроен сквер, расположенный рядом с ним. Компания «ЛУКОЙЛ» профинансировала организацию прогулочной части, детской площадки, установку
Всего в бюджете Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в текущем году предусмотрено 85,9 млн рублей, на конкурс было направлено 460 проектов. Конкурсная комиссия определила 89
Также врио губернатора Пермского края посетил центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.
«Это облегчит работу врачей нашей больницы, они будут меньше времени тратить на заполнение документов в нашей единой сети и смогут больше внимания уделять пациентам», — отметил главный врач Ильинской больницы Анатолий Халдин.
На ильинском комплексе приема, хранения и регазификации директор Краснокамского филиала
Для справки:
Согласно Постановлению Правительства Пермского края от