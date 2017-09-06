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11:47 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников посетил Ильинский район

Врио губернатора Пермского края в ходе рабочего визита осмотрел ход реконструкции районного Дома культуры, а также центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.

Ремонт ДК идет в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Общая стоимость ремонта фасада составляет 2,7 млн. рублей. Из них половину, по условиям участия в проекте, вложили жители и предприниматели поселка.

Параллельно с реконструкцией фасада поселкового Дома культуры был благоустроен сквер, расположенный рядом с ним. Компания «ЛУКОЙЛ» профинансировала организацию прогулочной части, детской площадки, установку арт-объекта и озеленение территории.

Всего в бюджете Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в текущем году предусмотрено 85,9 млн рублей, на конкурс было направлено 460 проектов. Конкурсная комиссия определила 89 проектов-победителей, которые получили поддержку из краевого бюджета.

Также врио губернатора Пермского края посетил центральную районную больницу, где ждут подключение к высокоскоростному интернету.

«Это облегчит работу врачей нашей больницы, они будут меньше времени тратить на заполнение документов в нашей единой сети и смогут больше внимания уделять пациентам», — отметил главный врач Ильинской больницы Анатолий Халдин.

На ильинском комплексе приема, хранения и регазификации директор Краснокамского филиала Газпром-Газораспределение-Пермь Виктор Быкариз рассказал о планах газификации на следующий год. «В следующем году планируется газифицировать еще один микрорайон Бутковский, в планах — газифицировать весь поселок Ильинский», — отметил Виктор Быкариз. По его словам, подобные комплексы планируется построить в Косе, Кочево и Гайнах. В Пермском крае такие станции уже функционируют в Нердве, Северном Коммунаре и в Ильинском.

Для справки:

Согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10.01.2017 года, субсидирование инициативных проектов из краевого бюджета не может превышать 90% от стоимости его реализации. Не менее 10% стоимости проекта обеспечивается за счет софинансирования из местного бюджета. При этом если муниципальное образование не является получателем дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и (или) из регионального фонда финансовой поддержки поселений, размер субсидии не может превышать 50% стоимости проекта.

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