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12:31 (мск), источник: Новый Калининград

В Мамоново депутат лишился мандата после прокурорской проверки

В Мамоново окружной Совет депутатов досрочно прекратил полномочия одного из своих членов. Для этого прокурору потребовалось обратиться в суд, в среду сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Новый Калининград

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что состоящая в окружном Совете депутатов Мамоново женщина не предоставила до 1 апреля 2017 сведений о доходах и имуществе своего супруга.

Несмотря на требования прокурора, горсовет отказался рассматривать вопрос о лишении мандата. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который постановил повторно рассмотреть представление прокурора. В итоге окружной Совет депутатов выполнил требование надзорного ведомства.

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