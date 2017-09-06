В Мамоново депутат лишился мандата после прокурорской проверки
В Мамоново окружной Совет депутатов досрочно прекратил полномочия одного из своих членов. Для этого прокурору потребовалось обратиться в суд, в среду сообщает
В Мамоново окружной Совет депутатов досрочно прекратил полномочия одного из своих членов. Для этого прокурору потребовалось обратиться в суд, в среду сообщает
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что состоящая в окружном Совете депутатов Мамоново женщина не предоставила до 1 апреля 2017 сведений о доходах и имуществе своего супруга.
Несмотря на требования прокурора, горсовет отказался рассматривать вопрос о лишении мандата. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который постановил повторно рассмотреть представление прокурора. В итоге окружной Совет депутатов выполнил требование надзорного ведомства.