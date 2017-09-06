Серик Ахметов признан образцовым осужденным

Источник: Kazinform

Как сообщил пресс-секретарь департамента Комитета уголовно-исполнительной системы Есимжан Байтасов, Серик Ахметов заслужил перевода на облегченные условия за счет хорошего поведения и активного участия в воспитательных мероприятиях в стенах учреждения.

«Учреждение АК 159/18 является объектом средней безопасности, но за счет хорошего поведения Серик Ахметов переведен на облегченные условия», — сообщил Есимжан Байтасов.

В таких условиях он содержится с 11 июля 2016 года. Новые условия дают ряд привилегий, одна из которых — получение длительных свиданий.

«Таким осужденным даются больше свиданий с родными, как по количеству, так и по продолжительности. На таких условиях содержатся и другие осужденные, но точное количество этой категории людей назвать не могу, поскольку это служебная информация, не подлежащая огласке», — сообщил Есимжан Байтасов.

Согласно информации суда, Серик Ахметов имеет вторую положительную степень поведения, четыре грамоты, четыре поощрения за добросовестное отношение к труду, хорошее поведение, активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых осужденными.

Пятого сентября Серику Ахметову неотбытую часть наказания в виде 4 лет и 26 дней суд заменил на ограничение свободы на тот же срок. Отбывать этот срок Серик Ахметов будет по месту жительства. Фактически постановление будет исполнено 21 сентября, когда документ вступит в законную силу. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано либо опротестовано в течение 15 суток со дня его оглашения.

Напомним, 18 ноября 2014 года суд санкционировал Серику Ахметову меру пресечения «домашний арест». Серик Ахметов признан виновным по статье 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», статье 310 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и статье 307 «Злоупотребление должностными полномочиями».

Приговором суда от 11 декабря 2015 года ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии общего режима. При этом 1 год и 23 дня он провел под домашним арестом. Судья специализированного суда при оглашении приговора указал сотрудникам уголовно-исполнительной системы зачесть в срок отбытия наказания этот 1 год и 23 дня из расчета два дня за один день, что соответствует части 4 статьи 62 УК.

Другими словами, два дня, проведенные под домашним арестом, приравнены одному дню в колонии. Получается, Ахметов на момент оглашения приговора уже отбыл 6 месяцев и 11 дней.

Осужденный Ахметов подал апелляционную жалобу. Коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда 14 марта 2016 года снизила срок до восьми лет лишения свободы.